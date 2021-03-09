«الأرصاد» تنبّه: توقعات بتقلبات جوية وعواصف ترابية بدءاً من الخميس المقبل

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس بمناطق المملكة من الخميس القادم حتى السبت – بمشيئة الله-.

نشاط الرياح السطحية

وتوقع المركز، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٠7كم/ساعة)‏ وتتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في الرؤية الأفقية ابتداءٍ من يوم الخميس على مناطق (الحدود الشمالية؛ الجوف؛ حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك)، -بمشية الله تعالى-.

كما توقع أن يمتد تأثيرها ليوم الجمعة لتشمل مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية)، كذلك على منطقتى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، خاصة على أجزائها الشرقية، بينما يتوقع أن يمتد تأثيرها على نجران وعسير والباحة ابتداءً من يوم السبت.

تفاوت في درجات الحرارة

ووفقاً لتوقعات الأرصاد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى ابتداءً من يوم الخميس -بمشيئة الله تعالى- على معظم مناطق المملكة، بلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ابتداءً من يوم الجمعة خاصة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.

ارتفاع الأمواج

ويتوقع أن يتسبب نشاط الرياح السطحية فى ارتفاع للأمواج (قد يصل إلى أكثر من 3,5 متر) يوم الجمعة على سواحل منطقة تبوك (ضباء، الوجه، أملج) ومنطقة المدينة المنورة (ينبع).