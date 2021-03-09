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متحدث «التجارة» يدعو المتاجر للمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار لمن تلقوا لقاح «كورونا»

متحدث «التجارة» يدعو المتاجر للمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار لمن تلقوا لقاح «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة لامست من خلال الفرق الرقابية التزامًا بالإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن الوزارة تتطلع لاستمرار ذلك الالتزام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم، أن المدة القادمة ستكون للتشديد على الجولات وكثافتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرقابية،منوها بأنه تم إغلاق منشآت تهاونت ولم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن التكدس هو السلوك الخاطئ داخل المنشآت التجارية ولابد من معالجته، وأفضل 3 وسائل لإدارة هذه التكدسات هي: تفعيل الحجز المسبق، والانتظار في السيارات، ومراعاة التباعد عند الاصطفاف بمتر ونص بين كل شخص وآخر.

ودعا “متحدث التجارة” المتاجر للتفاعل مع مبادرة تخفيض الأسعار لمن تلقوا لقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة مكَّنت كل المتاجر من تخصيص تخفيضات لكل من تلقى اللقاح سواء الجرعة الأولى أم الثانية.

 

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