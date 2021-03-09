استخدموا حساب مواطنة لتحويل الأموال.. القبض على 4 سوريين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بالدمام

تواصل – واس :

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من القبض على 4 مقيمين لارتكابهم عددًا من جرائم النصب والاحتيال بالدمام.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عدد من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة – زوجة أحدهم – .

وأشار إلى أن المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية بلغت (152) مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.