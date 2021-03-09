وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة والتخصصات المطلوبةهنا.