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براتب شهري وسكن مجاني.. «أرامكو» تعلن عن برنامج تدريبي لطلاب الجامعات

براتب شهري وسكن مجاني.. «أرامكو» تعلن عن برنامج تدريبي لطلاب الجامعات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو، عن برنامج تدريبي لطلاب الجامعات، لفترة ما قبل التخرج في التخصصات الفنية وغير الفنية.

وقالت الشركة، إن التسجيل في البرنامج سيكون متاحاً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 15 مارس 2021، ويستمر حتى مساء الأحد 21 من الشهر ذاته.

وأوضحت أرامكو أن البرنامج يهدف إلى:

– تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.

– تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية.

– تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

– إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

العوائد خلال فترة البرنامج :

– راتب شهري.

– سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

– النقل حسب خطة الشركة.

– تأمين طبي حسب خطة الشركة.

– سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن.

وسيبدأ التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق 6 يونيو 2021م ، وسيقام اللقاء التعريفي في يومي 2 و 3 من يونيو 2021م ، وللمزيد من التفاصيل حول البرنامج التدريبي اضغطهنا.

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