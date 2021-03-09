بتوقيع «طالب تخرج على يدك».. تصرف مميز ورسالة مُعبرة من خريج لأستاذه (صورة)

تواصل – فريق التحرير:

في موقف مؤثر ونبيل، قام طالب بدفع الحساب لمعلمه خلال تواجده في مقهى وترك له منديلاً به رسالة مدون عليها عبارات شكر واعتزاز.

وفي التفاصيل، فقد تفاجئ الدكتور يوسف النملة، برسالة على منديل من طالب سابق لديه، يخبره فيها أنه قد دفع الحساب، تعبيراً عن تقديره له حيث أنه كان أحد طلابه في يوم من الأيام.

وكتب الطالب في رسالته على المنديل التي نشرها الدكتور يوسف النملة عبر حسابه على “تويتر”: “تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك، واستمع لكل نصيحة، والحين أنا مدير فرع والحمد لله”.

وأعرب النملة عن سعادته البالغة بهذه اللفتة البسيطة والكريمة، ونصح كل من يعمل في مجال التعليم والتدريس، قائلاً: “لكل معلم، طلابك هم استثمارك”.

ولقيت التغريدة تفاعلاً واسعاً بين المغردين، حيث قال أحد المغردين: “الله يجزاك خير يا دكتور، أكيد رأى فيك أكثر من مجرد معلم تقليدي مر عليه، دعنا نخلف من وراءنا طلاب يدعو لنا وما يدعو علينا”.

وأضاف آخر: “المعلم كالفلاح في حقله، كلما أجاد الغرس والسقيا والتغذية كلما كان الثمر ناضجاً شهياً، وطلابك هم ثمرة جهدك، ولن ينسوك أبداً وسيعلمون كم كنت أباً ومعلماً، والحمدلله جنينا ذلك بفضل الله و لنا أبناء بارون حيث ما نتجه نجدهم”.