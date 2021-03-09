استشاري يوضح الحد المسموح لتناول التمر يومياً

تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري طب القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، عن الحد المسموح به لتناول التمر يومياً لمن لا يعانون السمنة أو داء السكري.

وقال “النمر” في تغريدة على”تويتر”: إن الشخص السليم الخامل بدنيًا، ولا يمارس أي نشاط رياضي، ولديه زيادة وزن، وقابلية للإصابة بداء السكري يُنصح بألّا يتجاوز 5 تمرات يوميًا.

وأضاف “النمر”، أمّا الشخص النشط بدنيًا، وليس لديه سمنة، ولا يعاني السكري فلا حرج عليه من تناول التمر.

ونصح الشخص الذي يعاني السمنة وسكره التراكمي يزيد على 7% ولا يمارس أي نشاط بدني، بتجنب تناول التمر حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.