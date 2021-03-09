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مقطع متداول.. شاحنة مُحملة بـ«أسياخ الحديد» بطريقة مخالفة لإجراءات السلامة المرورية

مقطع متداول.. شاحنة مُحملة بـ«أسياخ الحديد» بطريقة مخالفة لإجراءات السلامة المرورية
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يُظهر شاحنة تحمل أسياخ حديد دون اتباع إجراءات السلامة في طريق الدائري الشمالي بالرياض.

ويوضح المقطع المتداول قيام قائد الشاحنة بالسير بسرعة كبيرة وهي تحمل الأسياخ، معرضاً حياة الآخرين للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للمرور، قد أوضحت عقوبة عدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، وهي خمسة آلاف ريال، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة 5000 خمسة آلاف ريال ، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة 4000 آلاف ريال

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