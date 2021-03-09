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لمعالجة الشكاوى.. محافظ «المياه والكهرباء»: تغييرات جديدة في «العدادات الذكية» بدءاً من سبتمبر المقبل

لمعالجة الشكاوى.. محافظ «المياه والكهرباء»: تغييرات جديدة في «العدادات الذكية» بدءاً من سبتمبر المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

وعدمحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، بحل مشاكل قراءات العدادات الذكية سواء للمياه أو الكهرباء.

وأكد آل إبراهيم، في لقاء مع برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن المواطن سيلاحظ خلال العام الجاري دقة أعلى في قراءة العداد، موضحاً أن التدخل البشري خلال العام الماضي كان أحد أبرز المشاكل والذي سيتلاشى هذا العام.

وأضاف أن العداد الذكي سوف يرسل الإشارة إلى المركز الرئيسي مباشرة دون تدخل بشري، من أجل معالجة الفاتورة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن المواطن من حقه أن يقلق من العدادات الذكية لأنه يدفع مقابل ذلك، ومن واجب الهيئة كذلك أن تحفظ له حقوقه.

 

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