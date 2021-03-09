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مواطنة تستعيد بصرها بعد 5 سنوات من فقدانه بسبب «حبيبات الفلاش»

مواطنة تستعيد بصرها بعد 5 سنوات من فقدانه بسبب «حبيبات الفلاش»
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تواصل – فريق التحرير:

روت المواطنة نوف الرشيدي، كيف استعادة بصرها عقب فقدانه لمدة 5 سنوات، إثر انفجار حبيبات الفلاش المستخدمة لتسليك “مجارٍ” بالمطبخ في وجهها.

وقالت خلال مقابلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه بعد انفجار حبيبات الفلاش في وجهها، دخلت العناية المركزة لمدة 5 أيام، ومن ثم نقلت إلى مستشفى “أٌحد” بالمدينة المنورة.

وأضافت أنه تم تنويمها لمدة شهر، قبل أن تُنقل إلى مستشفى الملك خالد وتابعت بها لمدة 5 سنوات، ثم أجرت عملية زرع قرنية جديدة بالعين وتكللت العملية بالنجاح، في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.

وأشارت إلى أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بعد نجاح العملية، اطمأن خلاله على صحتها، وعودة بصرها، لتتقدم له بالشكر ولجميع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى.

وأعربت عن فرحتها بعد نجاح العملية وتمكنها من رؤية ابنتها بفستان الزفاف، مشيرةً إلى أن أمنيتها هي رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

 

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