وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول البنية التحتية للمطار: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء).

– مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.