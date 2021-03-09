«حساب المواطن»: يمكن للمستفيد تغيير الحساب البنكي.. بشرط واحد

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد تغيير الحساب البنكي المسجل باسمه في البرنامج والذي يتلقى من خلاله مبلغ الدعم، مبيناً آلية ذلك.

وبيّن البرنامج أنه بإمكان المستفيد تغيير الحساب البنكي بشرط أن يكون باسم المتقدم بالطلب، وسيتم صرف الدعم حال كان مستحقاً له.

وأوضح أن صرف الدعم سيكون على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد، حيث ستصل رسالة نصية إلى المستفيد حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وكان حساب المواطن، قد أكد أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير هي 15 يوماً ، وذلك لضمان استمرارية الدعم.