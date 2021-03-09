الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حساب المواطن»: يمكن للمستفيد تغيير الحساب البنكي.. بشرط واحد

«حساب المواطن»: يمكن للمستفيد تغيير الحساب البنكي.. بشرط واحد
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد تغيير الحساب البنكي المسجل باسمه في البرنامج والذي يتلقى من خلاله مبلغ الدعم، مبيناً آلية ذلك.

وبيّن البرنامج أنه بإمكان المستفيد تغيير الحساب البنكي بشرط أن يكون باسم المتقدم بالطلب، وسيتم صرف الدعم حال كان مستحقاً له.

وأوضح أن صرف الدعم سيكون على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد، حيث ستصل رسالة نصية إلى المستفيد حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وكان حساب المواطن، قد أكد أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير هي 15 يوماً ، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

مواد ذات صلة

كل ما تريد معرفته عن «حساب المواطن».. التسجيل والحاسبة التقديرية وموعد الدفعة الجديدة

كل ما تريد معرفته عن «حساب المواطن».. التسجيل والحاسبة التقديرية وموعد الدفعة الجديدة

تنويه من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع الدفعة الـ40 للمستفيدين

تنويه من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع الدفعة الـ40 للمستفيدين

هل انتهاء مدة عقد الإيجار يؤثر على الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب

هل انتهاء مدة عقد الإيجار يؤثر على الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب

بعد صدور نتائج الأهلية.. حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة

بعد صدور نتائج الأهلية.. حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>