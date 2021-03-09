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علماء يكشفون عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا»

علماء يكشفون عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات :

كشفت تقارير طبية، أن بعض الأشخاص المصابين بعدوى كورونا، أبلغوا عن آلام غير عادية في الظهر، وقال العلماء إن حوالي 15٪ من مجمل مرضى كورونا أبلغوا عن ظهور العديد من الآلام والأوجاع في الجسم بما في ذلك آلام الظهر، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

ويعتقد العلماء، أن الألم ناتج عن استجابة التهابية في الجسم قد تؤدي إلى ألم يشبه التقلصات في الظهر، ومن المحتمل أن تستمر آلام الظهر المرتبطة بفيروس كورونا لبضعة أيام.

من جهته، قال جراح العظام الدكتور ماركوس دودا، إن فيروس كورونا، مثله مثل الفيروسات الأخرى، يسبب أعراضاً مختلفة وقد يؤدي إلى آلام عامة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المفاصل والظهر والساقين.

وبحسب الدكتور دودا، هذا لا يعني بالضرورة أن آلام الظهر دائماً تنتج على الإصابة بفيروس كورونا، لأن لها أسباباً كثيرة، ولكن إذا كان ألم الظهر مصحوباً بارتفاع درجة الحرارة أو السعال، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فيجب إجراء فحص كورونا.

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