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الشيخ الخثلان يوضح حكم تلقين الميت بعد دفنه (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم تلقين الميت بعد دفنه (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم تلقين الميت بعد دفنه.

وقال الشيخ الخثلان إن تلقين الميت ويعني أن يُقال بعد دفن الميت، يا فلان، إذا أتاك المَلك فقال من ربك؟ قل ربي الله، وإذا قال من نبيك؟ فقل نبيي محمد، وقال ما دينك؟ فقل ديني الإسلام.

وتابع الخثلان “قال ابن تيمية رحمه الله إن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: “الكراهة والاستحباب والإباحة”، وهو أعدل الأقوال.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان “لكن العبادات لا تثبت إلا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول باستحباب ذلك يحتاج إلى دليل ظاهر، أو على الأقل آثار عن الصحابة، ولم يرد في هذا شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن روي ذلك عن بعض التابعين”.

وختم الشيخ سعد الخثلان بقوله “ولذلك فالأقرب والله أعلم أن تلقين الميت غير مشروع، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب في تلقين الميت بعد موته أنه غير مشروع”.

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