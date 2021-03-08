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شاهد.. لص حاول سرقة كابل كهربائي فأشعل حريقاً ضخماً في الخرج

شاهد.. لص حاول سرقة كابل كهربائي فأشعل حريقاً ضخماً في الخرج
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع “تويتر” مقطعاً مصوراً يظهر شخصاً يحاول سرقة كابل كهربائي من إحدى العمائر السكنية في الخرج، ليرتكب خطأ أكبر كاد أن يتسبب في كارثة.

وأظهر الفيديو شخص يقف بسيارته أمام إحدى العمائر بالخرج، ثم توجه إلى العدادات الكهربائية الخاصة بهذه العمارة السكنية لسرقة الكابل.

ووثق المقطع المتداول “حدوث ماس كهربائي” أثناء محاولته سرقة الكابل الكهربائي، مما تسبب في اشتعال النيران بشكل مؤقت، مما دفعه إلى الهرب بمركبته بسرعة خشية من أحد يلمحه أحد، أو أن تلتهمه النيران، ولكن من سوء حظه وثقت كاميرات المراقبة واقعة السرقة بكافة تفاصيلها.

 

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