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مؤسسة «عبد العزيز بن طلال و سرى بنت سعود» للتنمية الإنسانية «أحياها» وجمعية «المصدرين الصناعيين» تطلقان مبادرة قائدات التصدير

مؤسسة «عبد العزيز بن طلال و سرى بنت سعود» للتنمية الإنسانية «أحياها» وجمعية «المصدرين الصناعيين» تطلقان مبادرة قائدات التصدير
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تواصل – فريق التحرير:

تفعيلاً ليوم المرأة العالمي، نظمت مؤسسة “أحياها” الإنسانية بالشراكة مع جمعية “المصدرين الصناعيين” ملتقى تدشين مبادرة قائدات التصدير والتجارة الدولية في 8 مارس 2021.

وتهدف المبادرة لتعزيز مشاركة المرأة وإسهامها في الدور التنموي الاقتصادي للمملكة العربية السعودية والوصول بالمنتجات والخدمات السعودية الى أسواق العالم، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% والوصول بنسبة الصادرات غير النفطية الى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الشراكة تحقيقا للأهداف التنموية لدى مؤسسة أحياها الانسانية وجمعية المصدرين الصناعيين وأثمر العمل المشترك بناء مبادرة قائدات التصدير والتجارة الدولية والذي يتضمن برنامج تدريبي وتأهيلي متخصص يهدف لدعم رائدات الأعمال والمهنيات وبناء قدراتهن في مجال التصدير ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التي تمّكن المتدربات من العمل مستقبلاً بشكل احترافي في الأسواق الدولية.

وبحسب المدير التنفيذي لمؤسسة أحياها الانسانية، الأستاذة مشاعل بنت فيصل الرشيد، يأتي إطلاق هذه المبادرة بهدف خلق حلول تمكّن المرأة اقتصادياً وتساهم في بناء قدرات رائدات الأعمال لتأسيس منشآتهن ودعم المهنيات وتعزيز فرص التوظيف والتطور في الشركات المصدرة من خلال تحسين قدراتهن التنافسية.

كما بينت الرشيد أن هذه المبادرة تتسق مع أهداف مؤسسة أحياها الإنسانية في تحسين حياة المجتمع، من خلال برامج مجتمعية مبتكرة ومستدامة، وتابعت بأن التجارة الدولية تقدم آفاق وفرص تنموية واعدة للمستفيدات ولأعمالهن ومجتمعاتهن.

وعن أهمية مبادرة قائدات التصدير والتجارة الدولية، نوه رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين، الأستاذ عمر بن ناصر الراجح بالأثر الإيجابي والمستدام الذي ستحققه هذه المبادرة بإذن الله كون بناء القدرات يعد أحد أهم دعائم تحقيق التنافسية في التصدير والأعمال الدولية.

وتابع الراجح بأن البرنامج التأهيلي الذي يأتي ضمن هذه المبادرة سيقدم للمستفيدات المعارف والمهارات اللازمة لأداء وظائف التصدير بفعالية من خلال التعرف على إجراءات التجارة الدولية وطرق الشحن والدفع والتمويل وإعداد الخطط التصديرية للنفاذ الى الأسواق الدولية.

وشارك في الفعالية نخبة من المهنيات ورائدات الأعمال لمشاركة تجاربهن الناجحة في مجال التصدير والأعمال الدولية في عدد من القطاعات والأسواق،كما شارك في الملتقى مستشارين متخصصين في التجارة الدولية لمشاركة أفضل الممارسات في تخطيط وتطوير الأعمال الدولية.

 

 

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