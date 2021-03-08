الرشيد: تحديث جديد لنظام آيفون.. ويُنصح بإجراء مهم قبل التحديث

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أعلن عبدالعزيز الرشيد، الناشر للمحتوى التقني والمهتم بالبرمجة، أن شركة أبل أطلقت تحديثا جديدا لنظام آيفون.

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، إن Apple أطلقت تحديثاً جديداً لنظام الآيفون برقم iOS 14.4.1، يحتوي على إصلاحات للمشاكل السابقة وتحسينات للنظام والحماية.

ونصح الرشيد بعمل نسخة احتياطية، قائلاً: “للاحتياط أعمل نسخة احتياطية قبل التحديث”.