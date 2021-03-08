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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الرشيد: تحديث جديد لنظام آيفون.. ويُنصح بإجراء مهم قبل التحديث

الرشيد: تحديث جديد لنظام آيفون.. ويُنصح بإجراء مهم قبل التحديث
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن عبدالعزيز الرشيد، الناشر للمحتوى التقني والمهتم بالبرمجة، أن شركة أبل أطلقت تحديثا جديدا لنظام آيفون.

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، إن Apple أطلقت تحديثاً جديداً لنظام الآيفون برقم iOS 14.4.1، يحتوي على إصلاحات للمشاكل السابقة وتحسينات للنظام والحماية.

ونصح الرشيد بعمل نسخة احتياطية، قائلاً: “للاحتياط أعمل نسخة احتياطية قبل التحديث”.

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