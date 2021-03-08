4 وصايا ذهبية تحقق الاستقرار في الحياة الزوجية

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نصح د. خالد بن محمد العثيمين المتخصص في الشأن الأسري والتربوي، كلا الزوجين بانتهاج بعض الأساليب الذكية في الحياة لحل المشكلات وتحقيق الاستقرار في العلاقة والحياة الزوجية عموما.

وقال العثيمين، عبر حسابه في “تويتر”، إن التنازل مفهوم وقيمة مهمة في استقرار العلاقة الزوجية ويتحقق من خلال التالي:

• التفكير في الحلول لا الغرق في الأسباب والمسببات

• تغيير بعض عادات ما قبل الزواج التي يرفضها الآخر

• تعلم بعض المهارات والسلوكيات التي تتوافق مع حياتكما

• عدم لوم واتهام الآخر بالقصور بل حاسب نفسك أيضاً