الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تدريبات مشتركة بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية B52 (صور)

تدريبات مشتركة بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية B52 (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية أجريا تمريناً ثنائياً، أمس الأحد شاركت فيه مقاتلات F15-SA السعودية، والقاذفات الاستراتيجية B52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قاذفتين من طراز بي – 52 حلقتا في مهمة دورية بعيدة المدى عبر منطقة الشرق الأوسط، في إطار جهودها لطمأنة الحلفاء في المنطقة وردع إيران، موضحة أن أن طائرات بي – 52 حلقت عبر المنطقة بمرافقة منفصلة لمقاتلات من دول مختلفة لمقاتلات السعودية وقطر وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى.

ولفت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن سلاح الجو الأمريكي ينقل بشكل روتيني الطائرات والأفراد داخل وخارج وحول منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لتلبية متطلبات المهمة، والتدريب مع الشركاء الإقليميين، مما يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية”.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهي رابع مهمة بعيدة المدى لطائرات من طراز بي – 52 منذ بداية العام، لكنها الأولى منذ أواخر يناير.

مواد ذات صلة

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

بالفيديو والصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

بالفيديو والصور.. تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

قريبًا.. سيارة طائرة من تصميم القوات الجوية الأمريكية

قريبًا.. سيارة طائرة من تصميم القوات الجوية الأمريكية

«التحالف»: سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية في عسير ونجاة طياريها

«التحالف»: سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية في عسير ونجاة طياريها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة