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«الغذاء والدواء»: إغلاق 4 مواقع غير مرخصة لتخزين المنتجات التجميلية بالشرقية

«الغذاء والدواء»: إغلاق 4 مواقع غير مرخصة لتخزين المنتجات التجميلية بالشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الداخلية أربعة مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت “الهيئة” أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط (114) ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزل في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة.

وأشارت إلى أنه جرى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وتنصح “الهيئة” مستهلكي منتجات التجميل بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق قائمة مستحضرات التجميل ، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها.

كما تدعو إلى إبلاغها في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”، أو عبر نظام ” تيقظ ” الالكتروني .

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