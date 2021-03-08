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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الزعاق»: «العقارب» ينتهي خلال أيام.. وهذا موعد بداية «الحميمين» (فيديو)

«الزعاق»: «العقارب» ينتهي خلال أيام.. وهذا موعد بداية «الحميمين» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ‏هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب، ومنذ منتصف الأسبوع القادم أول موسم “الحميمين”، فيما آخر العقارب هو عقرب “الدسم” بسبب حرارته التي قد تتسبب في إذابة الدسم.

وأشار إلى أن نهاية “العقارب” تتميز بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الأرض، لذلك سماها العرب “سعد السعود”.

وأوضح “الزعاق” عبر “تويتر” اليوم الإثنين أن منتصف الأسبوع المقبل أول الحميمين، وهو موسم أمطار السماك (الصيف) والذي تعمل على انبات الربيع الصيفي، مضيفًا: أهالينا رحمهم الله يقولون “يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية”.

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