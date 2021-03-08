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وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للري بعدة تخصصات

وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للري بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للري توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات لحملة الثانوية فما فوق بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
1- أخصائي تطوير تقنيات الري.
2- مهندس.
3- محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
4- مهندس مراقبة جودة
5- مهندس تصميم.
6- مهندس مشروع.
7- مدير مشروع
8- مهندس صيانة. (وظيفتان)
9- مهندس أمن المعلومات
10- اخصائي مراقبة الاستهلاك المياه
11- مصمم صفحات ويب.
12- مسؤول شبكات.
13- مدير مشاريع تقنية المعلومات.
14- منسق مشاريع تقنية المعلومات.
15- محلل الأداء
16- محلل سياسات وتعرفة.
17- أخصائي تخطيط الموارد البشرية.
18- مسؤول توظيف
19- مسؤول تدريب وتطوير.
20- محاسب
21- أخصائي قانوني
22- محلل شؤون قانونية.
23- مشرف عمليات مصارف.
24- مراقب عمليات محطة.
25- سائق معدات ومركبات
26- سائق معدات ومركبات.
المؤهلات المطلوبة:
(الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).
التخصصات المطلوبة:-
(الهندسة الزراعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، الهندسة الإلكترونية، هندسة الحاسب، الهيدرولوجيا، الهيدروليات، العلوم البيئية، الحاسب الآلي، نظم المعلومات، الاقتصاد، موارد بشرية، إدارة اعمال، المحاسبة، القانون، العلوم الزراعية).
الشروط:-
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
– حاصل على المؤهل بنظام الانتظام من أحد الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.
– لائق صحياً.
– حسن السيرة والسلوك.
– أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقرها المؤسسة.
أماكن العمل:
– (الرياض، الأحساء، الأفلاج، القطيف)
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1442/07/24هـ الموافق 2021/03/08م ولمدة 5 أيام، ويمكن التقديم من خلال الرابط – من خلال الرابط التالي:اضغط هنـــا ).

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