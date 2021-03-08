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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«التدريب التقني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«التدريب التقني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إعلان إلحاقي للمسابقة الرجالية رقم (384) لشغل عدد من الوظائف لسد احتياج المؤسسة للعام 1442هـ، ومن سبق أن تقدم على الإعلان السابق فإن طلبه ساري ولا يلزم التقديم مرة أخرى، ومن لم يسبق له التقديم سيكون فتح باب التقديم وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- مساعد مبرمج (العدد 10 وظائف):

– التخصصات المطلوبة (الأمن السيبراني، أمن المعلومات).

– مكان العمل (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، القصيم، المنطقة الشرقية، جازان، حائل، تبوك).

2- مهندس مدني مساعد (العدد 3 وظائف):

– التخصص (هندسة مدنية).

– مكان العمل (الرياض).

التفاصيل (PDF): ( اضغط هنــا ).

تعميم لموعد الاختبار للمسابقة النسائية الإدارية والفنية (383): ( اضغط هنــا ).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الثلاثاء بتاريخ 1442/07/25هـ الموافق 2021/03/09م  وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1442/07/29هـ الموافق 2021/03/13م.

التقديم:

من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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