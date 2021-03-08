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توقعات طقس الغد.. رياح سطحية وتراجع درجات الحرارة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. رياح سطحية وتراجع درجات الحرارة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس مستقرة غداً الثلاثاء، بوجه عام على معظم مناطق المملكة في حين تواصل درجات الحرارة التراجع على عدد من المناطق.

رياح سطحية
وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل طريف والقريات أدنى درجات الحرارة التي تصل إلى ٦ درجات مئوية، في حين تسجل عرعر ٧ درجات مئوية وتبوك ٨ درجات مئوية.

بينما تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة ٢٢ درجة مئوية، وجدة ٢٣ درجة مئوية، في حين تسجل الرياض ١٩ درجة مئوية، والمدينة المنورة ١٨ درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط.

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