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4 ممارسات مهمة لرضاعة طبيعية سليمة.. نصائح من «الصحة»

4 ممارسات مهمة لرضاعة طبيعية سليمة.. نصائح من «الصحة»
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل، خاصة في زمن انتشار الأوبئة والفيروسات الضارة.

ونشرت الوزارة “انفوجراف” على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” سلطت خلاله الضوء على الممارسات والطرق الصحيحة للرضاعة الطبيعية والتي جاءت على النحو التالي:

الممارسات الصحيحة:
– بدء الرضاعة في الساعة الأولى بعد الولادة.
– الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر.
– عدم استخدام الرضاعات والمصاصات للرضيع.
– يبدأ الطفل بتناول الطعام مع حليب الأم بعد 6 أشهر من الولادة.
وشرحت الوزارة خلال الانفوجراف طرق حمل الطفل في الأوضاع المختلفة للرضاعة.

وكانت وزارة الصحة أكدت عبر موقعها الرسمي على أن الرضاعة الطبيعية توفر فوائد صحية للأم المرضع والطفل، مشددة على أن حليب الأم يمثل أحد المصادر المهمة للطاقة والعناصر الغذائية بالنسبة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهرًا.

وأشارت الوازرة إلى أن الحليب الاصطناعي لا يوفر نفس الحماية من المرض ولا يمنح الأم أي فوائد صحية، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد طويلة الأجل للطفل، فكلما طالت فترة الرضاعة استمرت الحماية وزادت الفوائد.

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