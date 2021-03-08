الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر .. 5 أعراض لسرطان الرئة تتشابه مع أمراض أخرى

احذر .. 5 أعراض لسرطان الرئة تتشابه مع أمراض أخرى
0

تواصل – وكالات:

حذر مركز إم دي أندرسون للسرطان في جامعة تكساس، من أن العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة تميل إلى أن يتم إغفالها أو الخلط بينها وبين حالات أقل خطورة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال المركز: إن أحد أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا هو السعال الذي لا يختفي، وقد يزداد السعال سوءًا بمرور الوقت، ويكون مصحوبًا بالدم. وأضاف “تختلف أعراض سرطان الرئة من شخص لآخر، وفي وقت مبكر من المرض، قد لا تظهر أية أعراض على المصابين بسرطان الرئة”.

وغالبًا ما يتم الخلط بسهولة بين الأعراض وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص الدقيق.

أعراض سرطان الرئة

– سعال لا يختفي أو قد يزداد سوءًا بمرور الوقت.

– ألم في الصدر يزداد سوءًا بسبب السعال أو التنفس.

– ألم في الذراع أو الكتف.

– تورم في الرقبة والوجه.

– انتفاخ أطراف وزوايا الأصابع .

وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يصاب المرضى أيضًا بألم وخدر في الذراعين والساقين، ويجد بعض المرضى أيضًا أن لون بشرتهم وعينيهم قد يتحول إلى اللون الأصفر.

مواد ذات صلة

بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم

بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم

هل يساعد «الزنك» في تسريع شفاء مرضى كورونا؟.. أطباء يوضحون

هل يساعد «الزنك» في تسريع شفاء مرضى كورونا؟.. أطباء يوضحون

تعرّف على أبرز 3 أنواع من الصداع المزمن وطرق العلاج

تعرّف على أبرز 3 أنواع من الصداع المزمن وطرق العلاج

7 مؤشرات تدل على ضعف جهاز المناعة

7 مؤشرات تدل على ضعف جهاز المناعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>