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مصادر توضح حقيقة حجب مكافآت الطلاب في نظام الجامعات الجديد

مصادر توضح حقيقة حجب مكافآت الطلاب في نظام الجامعات الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف مكافآت الطلاب والطالبات في نظام الجامعات الجديد.

وأكدت المصادر، أن نظام الجامعات الجديد لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلاب والطالبات، – وفقاً لـ”الميدان التعليمي”-.

وأشارت إلى استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق أن نظام الجامعات الجديد لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس للطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد في وقت سابق أن النظام الجديد للجامعات يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

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