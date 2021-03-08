«التجارة» تعلن عن خصومات خاصة لمن تلقوا لقاح كورونا

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لكل المنشآت التجارية تقديم الخصومات دون الحصول على ترخيص ودون خصم من رصيد التخفيضات السنوية للمنشأة ودون رسوم مالية على ترخيص التخفيضات.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

ونشرت الوزارة إنفوجرافا بعنوان “خذ الخطوة.. وشجعهم لأخذ اللقاح – منح خصومات للحاصلين على لقاح كورونا” وجاء نصه: «سعيا لسلامة المجتمع يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دون الحصول على ترخيص ودون خصم من رصيد التخفيضات السنوية للمنشأة ودون رسوم مالية على ترخيص التخفيضات».

وكانت وزارة الصحة، أكدت عدم وجود أي مانع لأخذ لقاح كورونا، مناشدة الجميع بالتسجيل للحصول على اللقاح، حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.