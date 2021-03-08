كل ما تريد معرفته عن «حساب المواطن».. التسجيل والحاسبة التقديرية وموعد الدفعة الجديدة

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لم يتبق سوى يومين فقط على إيداع الدعم في برنامج حساب المواطن، لدفعة شهر مارس 2021، وبالتحديد سيتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وسنتطرق في هذا التقرير لكل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن، من حيث التسجيل والأهلية والشروط ومعد استئناف التسجيل ضوابط الدعم.

أهمية تحديث البيانات

ويؤكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات، لاسيما في حال انتهاء مدة عقد الإيجار، حتى لا يتأثر الدعم بالنسبة للمستفيد، ويشترط أن يكون ساري الصلاحية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مغرد قال فيه: “هل يكفي إرفاق عقد إيجار موحد في البوابة الإلكترونية، عقد واحد أو في حال انتهاء مدة العقد هل يلزم تجديده وارفاقه في البوابة”.

وأوضح برنامج حساب المواطن “أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة عقد الإيجار يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

حساب المواطن ودعم فبراير

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وفي سياق متصل، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ39 للمستفيدين من البرنامج عن شهر فبراير الجاري.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لنحو 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المخصص لشهر فبراير للدفعة الـ39.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

نتائج الأهلية للدورة الـ 40

وكان البرنامج أعلن قبل أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الـ40 لشهر مارس الحالي، موضحاً أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا)

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من النتائج عبر تسجيلهم للدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا.

أهمية تعديل البيانات

وكان حساب المواطن، قد أكد أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير هي 15 يوماً ، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

موقف الزوجة المطلقة

وأوضح حساب المواطن، أيضا موقف المواطنة المستحقة للدعم حال انفصالها عن زوجها بسبب الطلاق مؤخرا.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا عبر تويتر جاء فيه: “إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق، فهل يحق لها التسجيل في حساب منفصل مع أولادها حيث كانت سابقًا مضافة مع زوجها؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين من البرنامج موضحاً ”أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

وأقر حساب المواطن، مؤخرا عددا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، بجانب تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

خطوات تقديم الاعتراض

وأوضح برنامج حساب المواطن، خطوات تقديم اعتراض على الدفعة المالية المستحقة للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأشار برنامج حساب المواطن عبر “تويتر” إلى أن الخطوات تتمثل في:

1- الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هنـــا.

2- الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

3- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

4- اختر نوع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة ثم لم تستلم مع تقديم كشف حساب) ثم الضغط على إرسال.

كما أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات وشروط تغيير الآيبان البنكي للحصول على الدعم، في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

آلية تغيير الآيبان في حساب المواطن

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال من مستفيد استفسر بشأن آلية تغيير الآيبان البنكي: “بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول ، تفاصيل الطلب ، بيانات الحساب البنكي)، بشرط ان يكون مرتبط باسم مقدم الطلب”.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه “يتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً”.

إيقاف التسجيل وتعديل الضوابط

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن قبل أشهر إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

متى يتم استئناف التسجيل في البرنامج؟

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن استئناف عملية التسجيل في البرنامج مجدداً للاستفادة من الدعم.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين: “إنه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، علماً أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.