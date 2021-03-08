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«الحج» توضح حقيقة بدء حجز «عمرة رمضان» في 15 شعبان

«الحج» توضح حقيقة بدء حجز «عمرة رمضان» في 15 شعبان
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الرسالة المتداولة حول الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 – 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 – 30 رمضان) في 15 رمضان، غير صحيحة.

جاء ذلك رداً على بعض الاستسفارات، حيث أوضحت الوزارة أنه لم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الشأن، ودعت إلى التواصل معها بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين في الوزارة على الرقم المجاني (8004304444) لتقديم المساعدة.

من جهة أخرى، حذرت الوزارة من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق اعتمرنا لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

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