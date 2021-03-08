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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تنويه مهم من «هدف» للباحثين عن عمل

تنويه مهم من «هدف» للباحثين عن عمل
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تواصل – فريق التحرير :

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مجدداً، الباحثين والباحثات عن عمل، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج “دروب- إن” عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”.

ويشتمل برنامج “دروب-إن”، على 16 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل، ويقدم الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط:هنا.

وتشتمل الدورات على 14 مجالاً منها إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من:LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.

يذكر أن برنامج “دروب ــ إنْ”، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

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