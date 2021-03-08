«الحصيني» يتوقع: طقس حار نهاراً بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏تشهد معظم أجواء المملكة غدًا ارتفاعا في درجات ‏الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 درجات.‏

وقال الحصيني في تغريدة على موقع “تويتر”: إن الطقس سيكون حار نهاراً، ومن لطيف ‏إلى الميل للبرودة ليلاً حتى الجمعة المقبلة.

وأضاف أن الطقس سيكون حاراً نهارًا معتدلاً ليلاً، على مناطق الحدود ‏الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان.

وأوضح أنه سيطرأ انخفاض في الحرارة مرة أخرى من 6 إلى ‏‏9 درجات على الشمالية، والوسطى، والشرقية، مع بقاء الحرارة ‏كما هي على مكة، والمدينة، وجازان.‏

ولفت إلى احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، قد تشكل ‏عاصفة ترابية، تسبقها أمطار خفيفة على أجزاء محدودة من ‏مناطق القصيم، وشرقها تمتد إلى الشرقية، وعسير.‏