الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحصيني» يتوقع: طقس حار نهاراً بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع: طقس حار نهاراً بدءاً من الغد وحتى هذا الموعد
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏تشهد معظم أجواء المملكة غدًا ارتفاعا في درجات ‏الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 درجات.‏

وقال الحصيني في تغريدة على موقع “تويتر”: إن الطقس سيكون حار نهاراً، ومن لطيف ‏إلى الميل للبرودة ليلاً حتى الجمعة المقبلة.

وأضاف أن الطقس سيكون حاراً نهارًا معتدلاً ليلاً، على مناطق الحدود ‏الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان.

وأوضح أنه سيطرأ انخفاض في الحرارة مرة أخرى من 6 إلى ‏‏9 درجات على الشمالية، والوسطى، والشرقية، مع بقاء الحرارة ‏كما هي على مكة، والمدينة، وجازان.‏

ولفت إلى احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، قد تشكل ‏عاصفة ترابية، تسبقها أمطار خفيفة على أجزاء محدودة من ‏مناطق القصيم، وشرقها تمتد إلى الشرقية، وعسير.‏

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ7 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ7 مساءً

لأول مرة منذ تفشي «كورونا».. خام «برنت» يسجل 71 دولاراً للبرميل

لأول مرة منذ تفشي «كورونا».. خام «برنت» يسجل 71 دولاراً للبرميل

«شؤون الحرمين» تكشف عن أعداد المصلين والمعتمرين منذ شهر صفر الماضي

«شؤون الحرمين» تكشف عن أعداد المصلين والمعتمرين منذ شهر صفر الماضي

توقعات الطقس: مستقر بوجه عام على مناطق المملكة.. واليوم أول منازل فصل الربيع

توقعات الطقس: مستقر بوجه عام على مناطق المملكة.. واليوم أول منازل فصل الربيع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>