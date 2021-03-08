الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صندوق التنمية الزراعية يعلن سياسة التبليغ عن المخالفات

صندوق التنمية الزراعية يعلن سياسة التبليغ عن المخالفات
0

تواصل – واس :

أعلن صندوق التنمية الزراعية، عن سياسة التبليغ عن المخالفات، وذلك تماشيًا مع سياسة الالتزام بأعلى المعايير السلوكية والأخلاقية والقانونية، وبهدف تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التبليغ عن المخالفات وجميع الممارسات المشكوك فيها في جميع الأوقات سواء كانت إدارية أو مالية أو سلوكية أو غير ذلك، وكذلك توفير وسيلة آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة للتبليغ عن المخالفات، وضمان عدم تعرض المُبلغ للمضايقة أو الضرر أو أي شكل من أشكال الإيذاء أو التمييز.

وتعمل السياسة الجديدة على تسهيل التبليغ عن المخالفات، وتعد عنصراً رئيساً في عمل الصندوق وحماية نزاهته، ويأمل الصندوق من خلالها التعاون والدعم الفعال من جميع موظفيه أو عملائه والمستفيدين الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ أو إكراه أو غير ذلك من انتهاكات للقواعد والسياسات السارية في الصندوق، إضافةً إلى تشجيعه للموظفين على التعاون التام من خلال توفير آلية تتسم بالموضوعية والسرية والاستقلالية لتنبيه الجهات المعنية ورفع التقارير بغرض التحقق من الشكوك وإيجاد بيئة موثوقية وحماية قصوى لهم، حيث يضمن لجميع المبلغين عن التجاوزات أقصى درجات السرية والحماية.

ويمكن التبليغ عند وجود انتهاكات للأنظمة للقواعد والسياسات السارية في الصندوق، أو عند وجود شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال، وكذلك عند ملاحظة تصرفا خاطئ داخل الصندوق عن أية وقائع (معلومات، أنشطة) تشتبه في انطوائها على عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه.

وحدد الصندوق طرق التبليغ من خلال تعبئة نموذج البلاغات الإلكتروني الموجود في موقع الصندوق، أو الكتابة خطيًا وإرسال البلاغ عبر البريد العادي، أو حضوريًا إلى إدارة الالتزام لكتابة وتقديم البلاغ، أو الاتصال هاتفيا برقم (0112118818)، أو التواصل برسالة عبر البريد الإلكتروني whistleblowing@adf.gov.sa .

وأكد الصندوق أن التصرف بنزاهة مهنية يُعد إحدى القيم الأساسية في جميع الأعمال المرتبطة به، حيث يمكن لأي من موظفيه أو أي أشخاص آخرين إثارة القضايا والإبلاغ عنها بحسن نية عن كل ما يرون من سلوك أو ممارسة أو تصرف أو حدث غير مقبول دون الخوف عن تحمل أي عواقب سلبية.

مواد ذات صلة

«الأمن العام» يكشف أعداد المخالفات للإجراءات الاحترازية خلال الشهر الماضي.. ويوجه رسالة للجميع

«الأمن العام» يكشف أعداد المخالفات للإجراءات الاحترازية خلال الشهر الماضي.. ويوجه رسالة للجميع

ضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الرتب والأنواط المخالفة بالرياض

ضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الرتب والأنواط المخالفة بالرياض

هل مُتلقي لقاح «كورونا» يُعفى من مخالفة الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث «الداخلية» يجيب

هل مُتلقي لقاح «كورونا» يُعفى من مخالفة الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث «الداخلية» يجيب

بعد التفاعل الواسع.. «التجارة» تكشف سر «التغريدة البيضاء»

بعد التفاعل الواسع.. «التجارة» تكشف سر «التغريدة البيضاء»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>