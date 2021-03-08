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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البريد» توضح مزايا وأسعار خدمة «واصل عالمي»

«البريد» توضح مزايا وأسعار خدمة «واصل عالمي»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مؤسسة البريد، أن ‏من مزايا خدمة واصل عالمي إنها توفر سعر أول نصف كجم من طلب العميل والعديد من المزايا الأخرى.

وتوفر خدمة واصل عالمي عنوان أمريكي مخصص لك، مرتبط بعنوانك الوطني، حتى يتم توصيل مشترياتك العالمية إلى عنوانك، فيما تتميز بالوصول إلى أفضل الأسعار والعروض، والتوصيل إلى منزلك عبر العنوان الوطني، والحصول على أفضل المميزات بأقل الأسعار، والتسجيل في الخدمة مجاني.

ويمكن استخدام الخدمة بـ: التسجيل في العنوان الوطني، حتى تحصل على عنوان واصل عالمي الرديف، إذا كنت مسجل مسبقاً في العنوان الوطني، وتستطيع أخذ تفاصيل عنوانك في واصل عالمي من خلال الدخول على بريدي أون لاين، وخلال عملية الشراء عبر موقع في أمريكا تقوم بإدخّال عنوانك الأمريكي.

وفي الخطوة الأخيرة سيتم توصيل الطلب إلى منزلك عند الضغط على ارسال الشحنة من بوابة واصل عالمي في بريدي اون لاين، بينما أسعار الخدمة: أول 0.5 ك.ج = 46 ريال، وكل 0.5 ك.ج إضافي = 29 ريال.

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