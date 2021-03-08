وكالة الأدوية الأوروبية تدعو للامتناع عن استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي

تواصل – وكالات:

دعا مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي، إلى الامتناع عن منح الموافقة للقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لكوفيد-19 الروسي، بينما تراجع الوكالة سلامته وفعاليته.

وقالت رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأورويية كريستا ويرثومر هوش في محطة “أو.أر.إف” النمساوية: “نحتاج إلى مستندات يمكننا مراجعتها. ليس لدينا حاليا بيانات بشأن من تم تطعيمهم. إنه غير معروف، وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع عدم إعطاء الدول تصريح طوارئ”، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت بعد أن قالت الوكالة الأسبوع الماضي إنها بدأت مثل هذه المراجعة “يمكننا طرح (سبوتنيك في) في السوق هنا في المستقبل عند مراجعة البيانات المناسبة. بدأت المراجعة الآن في وكالة الأدوية الأوروبية”.