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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لأول مرة منذ تفشي «كورونا».. خام «برنت» يسجل 71 دولاراً للبرميل

لأول مرة منذ تفشي «كورونا».. خام «برنت» يسجل 71 دولاراً للبرميل
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تواصل – وكالات:

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبلغت عقود برنت تسليم مايو 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش سجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.60 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة- وفقاُ لـ”رويترز”.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة مسجلا 67.56 دولار، ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

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