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الرياض.. ضبط باكستاني صوّر رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم وتباهى بحيازته أموالاً مجهولة (فيديو)

الرياض.. ضبط باكستاني صوّر رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم وتباهى بحيازته أموالاً مجهولة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبص على وافد باكستاني الجنسية، لقيامه بتصوير رجال الأمن والمركبات الرسمية، والتباهي بحيازته أموالاً مجهولة المصدر، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم رصد مقطع فيديو لشخص يقوم بتصوير رجال الأمن والمركبات الرسمية خلال أداء مهام عملهم في الرياض.

وأشارت إلى أن المتهم في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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