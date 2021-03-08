ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشييع الجنازة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

تواصل – فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، حكم رفع الصوت بالذكر أو القرآن الكريم خلال تشييع جنازة المتوفى.
وقال “الخثلان”، في مقطع فيديو على “تويتر”: إنه يُكره رفع الصوت عند تشييع الجنازة، مستنداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار”.
وأكد أن رفع الصوت ينافي الأدب المطلوب عند حضور الجنازة، من خضوع واستكانة والتذكر والاعتبار.
☀️ حكم رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة.#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#السلسبيل_شرح_الدليلhttps://t.co/VgH8HmPVVjpic.twitter.com/n1XGsHraFR
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda)March 7, 2021