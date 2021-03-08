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ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشييع الجنازة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشييع الجنازة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب
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 تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، حكم رفع الصوت بالذكر أو القرآن الكريم خلال تشييع جنازة المتوفى.

وقال “الخثلان”، في مقطع فيديو على “تويتر”: إنه يُكره رفع الصوت عند تشييع الجنازة، مستنداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار”.

وأكد أن رفع الصوت ينافي الأدب المطلوب عند حضور الجنازة، من خضوع واستكانة والتذكر والاعتبار.

 

 

 

 

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