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طريقة سهلة لإصلاح أي محول كهرباء في المنزل (فيديو)

طريقة سهلة لإصلاح أي محول كهرباء في المنزل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح خلاله طريقة سهلة لإصلاح أي محول كهرباء.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “أحياناً قد يكون لديك محول كهرباء سواء العالمي أو المحلي”، وفجأة يتوقف عن العمل، في الحقيقة غالباً لم يتعطل نفس المحوّل، ولكن الفيوز “القاطع الداخلي” احترق، وتبديله سهل وسعره رخيص في محلات الكهرباء”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي: “يمكنك تبديله بهذه الطريقة في ثواني، وسيعود المحوّل للعمل مرة أخرى مباشرة”.

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