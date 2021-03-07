فيديو مروع.. سقوط مفاجئ لشابين على صخرة ضخمة أثناء تسلق الجبال

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة سقوط شابين أثناء ممارستهما هواية تسلق الجبال، في مغامرة وصفت بأنها تحبس الأنفاس.

ووثق الفيديو المتداول، شابان يقفان أعلى جبل شاهق، لممارسة هواية تسلق الجبال، حيث قاما بالتحرك في المسار المحدد لهما، وفجأة سقطا على صخرة ضخمة، قد تكون أودت بحياتهما.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار رعب وخوف متداوليه بسبب مشهد السقوط المفاجئ من أعلى جبل شاهق الارتفاع.

ولم يتسن لـ “تواصل” التأكد من مكان الواقعة وملابسات حدوثها.