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أمير الرياض يكرّم مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية لجهودها في خدمة جائزة التميز في العمل الخيري

أمير الرياض يكرّم مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية لجهودها في خدمة جائزة التميز في العمل الخيري
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تواصل – فريق التحرير:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم ، ظهر الأحد، الفائزين في جائزة التميز للعمل الخيري في دورتها الرابعة بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد عبدالرحيم الغانمي.
وجاء من ضمن المكرمين مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية ممثلة في الأمين العام للمؤسسة الدكتور حسن بن محمد شريم ؛ نظير جهودها في خدمة جائزة التميز في العمل الخيري في دورتها الرابعة.

وأبان أمين جائزة التميز للعمل الخيري الدكتور حسن بن محمد شريم في كلمة له أن الجائزة تركز على خدمة القطاع التنموي، وتتيح المنافسة للجهات التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن الجائزة تخدم 3 مجالات وهم المنشآت للقطاعات الاجتماعي والإغاثي، ومنشآت التعليم والثقافة وقد تقدمت خلال هذه السنة 128 منشأة، تميز منها 45 منشآة، وفازت 4 منشآت والمجال الثاني المشروعات المتميزة وقد تقدم 82 مشروعا، تميّز منها 10 مشروعات، وفازت 3 والمجال الثالث: الأفكار الإبداعية.
وقد تقدمت 280 فكرة، وتميز منها 170، وفاز 3، وحُجِب المركز 4 و 5 ويتيح هذا المجال التقدم لجميع الأفراد والجهات من داخل المملكة وخارجها، بما يخدم العمل التنموي في المملكة.
وبين أن الجائزة تعمل على تعزيز الأفكار والممارسات المناسبة لطبيعة تكوين مجتمع المملكة العربية السعودية ووصل عدد الأفكار المميزة فيها خلال 4 دورات إلى 1600 فكرة تنموية مميزة.
وأشار إلى إنه سيُقام ملتقى لعرض أفضل الممارسات والأفكار؛ لعرضها على المؤسسات الأهلية، وعلى المسؤولية المجتمعية، وعلى ممولي العمل التنموي.

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