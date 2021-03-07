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هل يجوز تقديم الصلوات أو تأخيرها بسبب العمل والنوم؟ الخضير يجيب

هل يجوز تقديم الصلوات أو تأخيرها بسبب العمل والنوم؟ الخضير يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل والنوم.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال جاء فيه: “أنام عند الظهر وأستيقظ عند العشاء، وتفوتني صلاة العصر والمغرب، فهل يجوز لي أن أصلي العصر في الظهر، والمغرب مع العشاء، علمًا بأن عملي من العشاء حتى الصباح؟”.

وقال الشيخ الخضير: “هذا الذي ينام عن الصلوات، ينام عند الظهر يعني قبل صلاة العصر ولا يستيقظ إلا عند العشاء، وتفوته الصلوات: العصر والمغرب، قد يدرك وقت الظهر ويصليها في وقتها، ويدرك صلاة العشاء، وحينئذٍ لا يفوته إلا العصر والمغرب، فهو يسأل عن جمعِ العصر جمع تقديمٍ مع الظهر قبل أن ينام، وعن جمعِ المغرب مع العشاء جمع تأخيرٍ بعدما يستيقظ، هذا لا يجوز له بحال، والنوم ليس بمبرر، لكن بإمكانه أن يُعدّل وقت عمله أو أن يتحمل، فإذا صلى الظهر في أول وقتها بعد زوال الشمس ثم نام ولم يستيقظ لصلاة العصر إلا قبل غروب الشمس وقبل اصفرارها توفر عنده وقت للنوم، لكن لا ينبغي أن يترك الصلاة مع الناس في المسجد ويكون هذا ديدنه وعادته من أجل عمله، لا بد أن يصحح وضعه، فالدِّين مُقدَّم، وهو إنما خُلِق لتحقيق العبودية لله -جل وعلا-، نعم.

وتابع الشيخ الخضير: “قد يكون عمله مما يُحتاج إليه وحينئذٍ يُعذر في هذه الحالة، لكن الجمع لا يجوز بحال، ويبقى أن مثل هذا عليه أن يستحضر أن الهدف الذي من أجله خُلق هو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-، فعليه أن يهتم بصلاته التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والدنيا أمرُها سهل يأتي، ومن تَرك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه”.

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