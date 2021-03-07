الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تقويم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “إنه إشارة إلى الاستفسارات الواردة بخصوص موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وبناء على ما حددته هيئة تقويم التعليم والتدريب سابقًا؛ فإنها تؤكد بأن موعد إعلان النتائج سيكون في 30/ 5/ 2021م بإذن الله”.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد أعلنت في وقت سابق أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما.

وأشارت إلى أنه يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

 

Image

مواد ذات صلة

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد

تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد

تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. وهذه طريقة التسجيل

تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. وهذه طريقة التسجيل

«تقويم التعليم» تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.. التفاصيل كاملة

«تقويم التعليم» تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.. التفاصيل كاملة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة