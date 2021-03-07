تأويل رؤياي.. قصة شاب يختم القرآن الكريم على يد كفيف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روى الشاب بدر الحافي، ضمن برنامج “السوق” المذاع على “قناة الواقع” الفضائية، قصة شاب ختم القرآن الكريم كاملاً على يد محفظ كفيف، بعد رؤيا رآها في المنام.

وقال الحافي، خلال حلقة “برنامج السوق”، إن هذا الشاب حضر معه جنازة، وشعر بمهابة الموت من هول ما رأى من تغسيل وتكفين الميت ودفنه، وفي ذات الليلة التي دفن فيها الميت رأى رؤيا أنه ختم القرآن الكريم كاملاً على يد كفيف، وإذ به يستيقظ مستبشراً بفضل هذه الرؤيا.

وتمر الأيام وإذ بهذا الشاب يلتحق بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وقد نسي ما كان من هذه الرؤيا التي رآها من قبل.

ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون المحفظ في هذه الحلقات لهذا الشاب شيخ كفيف، وحينها تذكر الرؤيا التي رآها سابقاً، وتمكن بتوفيق من الله أن يختم القرآن الكريم كاملاً خلال سبعة أشهر تقريباً، ولله الفضل والمنة.