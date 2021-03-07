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القصيم.. جمعية نخبة الشمال تعثر على مسن بالقرب من عذفاء

القصيم.. جمعية نخبة الشمال تعثر على مسن بالقرب من عذفاء
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تواصل- أحمد الرمال:

عثرت جمعية نخبة الشمال للإنقاذ، على مسن بالقرب من عذفاء، بعد أن فقد أمس السبت وانقطع الاتصال بينه وبين ذويه.

وتلقى جوال الجمعية بلاغا من المواطن محمد منصور الحربي، من منطقة القصيم مخبراً عن خروج والده منصور لرحلة تنزة للبر بتاريخ ١٨_٧_١٤٤٢ لجهة الشمال، وأشار إلى أنه يقود مركبته لوحدة وتواصل مع أبنائه يوم أمس السبت الموافق ١٤٤٢/٧/٢٢هـ الساعة العاشرة صباحاً عن طريق جواله، وأخبرهم أن موقعه بالشمال بالتحديد (الايدية).

واوضح البلاغ أن الوالد المفقود أخبر أبنائه أنه يعاني من انخفاض السكر بالدم حيث يعاني من مرض السكري، وطلب حضورهم لموقعه، وبعدها انقطع الاتصال، حتى تم تحديد الموقع من قبل الجهات الأمنية، بمنطقة الجوف وتحديداً بالقرب من مركز عذفاء.

وأفاد متحدث جمعية نخبة الشمال للإنقاذ، سامي الخليفة، أنه تم العثور على المفقود وهو بصحة جيدة ولله الحمد من قبل فريق البحث وضم (بدر عيد اللافي جمعية نخبة الشمال، عبدالله سامي العليان فريق عين على الصحراء، حسان سالم النصيري فريق عين على الصحراء).

 

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