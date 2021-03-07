وظائف للجنسين بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

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أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي الالكتروني عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مدينة جدة وذلك وفق التعليمات والمعلومات والتفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1-طبيب مقيم/طب طواريء

– شهادة بكالوريوس في طب الطوارئ

– خبرة سنة في مجال ذي صلة

رابط التقديم: (اضغط هنا)

2- اخصائي مخ واعصاب

– شهادة الماجستير في تخصص مخ واعصاب

تاريخ التقديم:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

3- استشاري طب باطني- تلطيفي

– دكتوراه في طب تلطيفي

– خبرة سنتين في مجال ذي صلة

تاريخ التقديم:

رابط التقديم: (اضغط هنا).

تاريخ التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.