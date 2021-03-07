وظائف للجنسين بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

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أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي الالكتروني عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مدينة جدة وذلك وفق التعليمات والمعلومات والتفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
1-طبيب مقيم/طب طواريء
- – شهادة بكالوريوس في طب الطوارئ
- – خبرة سنة في مجال ذي صلة
رابط التقديم: (اضغط هنا)
2- اخصائي مخ واعصاب
– شهادة الماجستير في تخصص مخ واعصاب
تاريخ التقديم:
رابط التقديم: (اضغط هنا)
3- استشاري طب باطني- تلطيفي
- – دكتوراه في طب تلطيفي
- – خبرة سنتين في مجال ذي صلة
تاريخ التقديم:
رابط التقديم: (اضغط هنا).
تاريخ التقديم:
التقديم على الوظائف متاح حالياً، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.