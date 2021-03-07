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حائل.. العثور على «مفقود الشملي» بصحة جيدة

حائل.. العثور على «مفقود الشملي» بصحة جيدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق غوث للبحث والإنقاذ، مساء اليوم الأحد، العثور على مُسن بعد أن فُقد في الشملي التابعة لمنطقة حائل.

وأوضح فريق غوث، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن ابن المفقود أكد في اتصال العثور على والده، بعدما كانت سيارته عالقة في الرمال، مضيفاً أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكان فريق غوث قد أعلن في وقت سابق، انطلاق رحلة البحث عن الرجل المُسن، بعدما تلقى بلاغًا اليوم عن فقدانه في محافظة الشملي، بحوزته سيارة نوع لكزس بيضاء اللون.

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