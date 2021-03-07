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طريقة تحميل الدرجات عبر «نظام نور» وإرسال الإشعارات من منصة «مدرستي» (فيديو)

طريقة تحميل الدرجات عبر «نظام نور» وإرسال الإشعارات من منصة «مدرستي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المعلم عبدالله السعيس، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله كيفية تحميل درجات الطلاب مننظام نوروإرسال إشعارات الطلاب منمنصة درستي.

يذكر أننظام نور، يتيح متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب، كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يمكن من نظام نور الاستفادة من خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

 

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