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حذف الرسائل خلال 24 ساعة من إرسالها.. ميزة جديدة من «واتساب»

حذف الرسائل خلال 24 ساعة من إرسالها.. ميزة جديدة من «واتساب»
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تواصل – وكالات:

تختبر خدمة التراسل الفوري “واتساب” المملوكة لشركة “فيسبوك” بعض المميزات الجديدة والمهمة لكافة المستخدمين.

وكشفت مصادر، أن “واتساب” حالياً يقوم باختبار ميّزة جديدة تتيح للمستخدم حذف الرسائل تلقائيًّا بعد 24 ساعة من إرسالها، لافتة إلى أن هذه الميزة في فترة التجربة قبل تشغيلها للمستخدمين.

ويختبر التطبيق أيضاً ميزة الصور المخفية، والتي تمنح المزيد من الخصوصية للمستخدمين، حيث لا يمكن نسخ هذه الصور أو حفظها، مشيرة إلى أن هذه الميزة غير متاحة للمستخدمين حتى الآن ولم يتم تحديد تاريخ الإصدار.

يُذكر أن تطبيق “واتساب” سيمكن المستخدمين من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر، مؤكدة أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

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