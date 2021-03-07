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«الداخلية» تستعرض خريطة مخالفات الإجراءات الاحترازية.. الرياض تتصدر

«الداخلية» تستعرض خريطة مخالفات الإجراءات الاحترازية.. الرياض تتصدر
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن خريطة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد في مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن إجمالي المخالفات المرتكبة في الفترة من 16/7/1442 وحتى 22/7/1442، بلغ 41590 مخالفة بجميع المناطق.

وتصدرت الرياض المخالفات بـ 17.3 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، يليها مكة المكرمة بـ 9 آلاف مخالفة، ثم الشرقية ثالثًا بـ5 آلاف مخالفة.

وجاءت القصيم في المركز الرابع بعد تسجيلها 2400 مخالفة، ثم المدينة المنورة خامسًا بـ2000 مخالفة، والجوف في المرتبة السادسة بـ 1400 مخالفة.

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