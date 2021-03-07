«الداخلية» تستعرض خريطة مخالفات الإجراءات الاحترازية.. الرياض تتصدر

تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة الداخلية عن خريطة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد في مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن إجمالي المخالفات المرتكبة في الفترة من 16/7/1442 وحتى 22/7/1442، بلغ 41590 مخالفة بجميع المناطق.
وتصدرت الرياض المخالفات بـ 17.3 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، يليها مكة المكرمة بـ 9 آلاف مخالفة، ثم الشرقية ثالثًا بـ5 آلاف مخالفة.
وجاءت القصيم في المركز الرابع بعد تسجيلها 2400 مخالفة، ثم المدينة المنورة خامسًا بـ2000 مخالفة، والجوف في المرتبة السادسة بـ 1400 مخالفة.
خلال أسبوع .. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).pic.twitter.com/QBfoLpDs5H
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)March 7, 2021